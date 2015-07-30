محامى متهم فى قضية "حرق كنيسة كفر حكيم": موكلى لم يتواجد بمسرح الجريمة

قال رمضان كشك محامى طارق إبراهيم المتهم فى قضية "حرق كنيسة كفر حكيم" بمركز كرداسة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عقب حجز القضية للحكم، إنه يثق فى عدالة المحكمة وينتظر منها أن تصدر حكمها المنصف بحق موكله، خاصة بعد تقدمه بكل الأدلة والبراهين التى تثبت عدم مشاركة موكله فى الأحداث وعدم تواجده على مسرح الجريمة فى ذلك الوقت.

واختتم "كشك" حديثه، مؤكداً على ثقته فى قرار المحكمة، وأنه ينتظر قرار براءة موكله، من التهم التى أسندت إليه دون أدلة حقيقية لذلك.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد حجزت أمس الأربعاء إعادة محاكمة المتهم طارق إبراهيم فى الإتهام الموجه له بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" للحكم فى جلسة 9 سبتمبر المقبل عقب انتهاء الدفاع من مرافعته، يشار إلى أن طارق إبراهيم كان قد صدر ضده حكماً غيابياً بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه للاتهام السابق ذكره.