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فنادق الإسماعيلية تستعد لاستقبال أكثر من 7 آلاف ضيف فى حفل افتتاح القناة

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فنادق الإسماعيلية تستعد لاستقبال أكثر من 7 آلاف ضيف فى حفل افتتاح القناة فنادق الإسماعيلية تستعد لاستقبال أكثر من 7 آلاف ضيف فى حفل افتتاح القناة
تستعد فنادق الإسماعيلية والقرى السياحية فى المدينة والمدن المجاورة لاستقبال أكثر من 7 آلاف ضيف من المشاركين فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وكشفت مصادر بالإسماعيلية أن الأمن تسلم مجموعة من الفنادق على شاطئ بحيرة التمساح لتجهيزه لاستقبال الضيوف، وسيتم استلام جميع الفنادق المتبقية والشاليهات بداية من أول شهر أغسطس لتجهيزها لاستقبال الضيوف.

كما تواصلت أعمال بناء أكبر مسرح عملاق بجوار فندق «ميركيور» على قناة السويس الحالية ومن المتوقع أن يشهد المسرح عروضاً فنية لدار الأوبرا المصرية بمشاركة الفنان الكبير عمر خيرت وعدد من فنانى الأوبرا المصرية، حيث تم تجهيز المسرح الرئيسى فى مواجهة جزيرة الفرسان وسوف يقام الحفل مساء يوم الافتتاح ويشهدها ما يقرب من 1000 ضيف من والدول العربية.

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مصر 365

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