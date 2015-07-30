"الكنيسة":فتح الباب أمام الفنانين لرسم أيقونات الكاتدرائية الأسبوع المقبل

أكد القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الكنيسة ستفتح الباب أمام الفنانين الفائزين للعمل فى رسم أيقونات الكاتدرائية مطلع الأسبوع المقبل بعدما أعلن البابا تواضروس الثانى عن الأسماء الفائزة وهى ست مجموعات من الفنانين المتخصصين فى الفن القبطى، وذلك للاحتفال بعيد الكنيسة الخمسين وافتتاحها عام ٢٠١٨.

من جانبه قال أسامة موريس أحد الفنانين الفائزين، إن المجموعات الفائزة توقع عقود مع الكاتدرائية قريبًا يتم فيها الاتفاق على تقسيم العمل بين المجموعات الفائزة بالشكل الذى يسمح لهم بتحقيق المطلوب فى الوقت المحدد.

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