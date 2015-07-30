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"الصحة": زيادة نسبة التغطية بالتطعيم ضد الحصبة لـ98 % من المواليد

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"الصحة": زيادة نسبة التغطية بالتطعيم ضد الحصبة لـ98 % من المواليد "الصحة": زيادة نسبة التغطية بالتطعيم ضد الحصبة لـ98 % من المواليد
أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن تم زيادة نسبة التغطية بالتطعيم ضد مرض الحصبة إلى 98 % من المواليد.

وقال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إنه تم تحديث سلسلة التبريد لحفظ الطعوم والأمصال من خلال تسليم مولدات كهربائية خاص بغرف حفظ الطعوم لضمان سلامتها.
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