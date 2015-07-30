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وزير الاستثمار: 96% نسبة تنفيذ المشروعات المتفق عليها بالمؤتمر الاقتصادى

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وزير الاستثمار: 96% نسبة تنفيذ المشروعات المتفق عليها بالمؤتمر الاقتصادى وزير الاستثمار: 96% نسبة تنفيذ المشروعات المتفق عليها بالمؤتمر الاقتصادى
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن نسبة تنفيذ المشروعات التى تم التوقيع عليها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى على الأرض بلغ 96% ، لافتاً إلى أن حجم هذه العقود الملزمة بلغ 63 مليار دولار من بينها 21 مليار دولار ستستثمر فى قطاع البترول و34 مليارا فى الكهرباء و9 مليارات فى التعاون الدولى، مشيراً إلى أن هناك مذكرات تفاهم تم توقيعها وهى الآن فى طور الوصول للتعاقد، وذكر قائلاً: "وهذه المذكرات بها استثمارات ضخمة لا يستطيع أحد تحديد قيمتها الآن كون تقديرها تتباين فيها الأقوال حتى يتم تحويلها إلى تعاقد".

وأضاف "سالمان" خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر فضائية "ten"، أن مشروع العاصمة الإدارية واقع وملموس سيتم تنفيذ وليس "فنكوش" كما يقول البعض، وذكر قائلاً: "مشروع العاصمة ليس "فنكوش" لكن المشروع محدد بــ25 ألف فدان فى موقع مميز وهو مشروع حكومى قومى سيتم تنفيذه والمفاوضات مازالت مستمرة بين وزارة الإسكان والعبار والشركة الإماراتية.. هيتعمل هيتعمل".


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