الطقس حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس اليوم الخميس معتدلا على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا معتدل ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط جنوبا.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهى معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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