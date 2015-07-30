توقعات الأبراج اليوم الخميس 2015/7/30

حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/7/30

حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/7/30

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/7/30

حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/7/30

حظك اليوم برج "الأسد" يوم الخميس 2015/7/30

حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/7/30

حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/7/30

حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/7/30

حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/7/30

حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/7/30

حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/7/30

حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/7/30

>غالبًا ما تشعر امرأة برج الحمل أن رجلها من زمن بعيد أو من زمن قديم أو أنه لم يخلق بعد أو هو موجود ولكنها لم تقابله حتى الآن، ولكنها سوف تظل دائمًا تفكر فيه لدى سماع الموسيقى الهادئة أو عندما تسير تحت المطر أو تجلس تتمتع بالدفء فى ليالى الشتاء أو وهى أمام أمواج البحر ساعة الغروب.>امرأة برج الثور تمتلك الصفات النادرة التى يبحث عنها كل رجل فى امرأته وإن كانت تخفيها تصرفاتها وطبيعتها العنيفة التى تخيف رجالاً كثيرين وتثير فيهم الشعور بالملل منهم لا تحملها فوق طاقتها وسوف تنعم بصداقة وصفاء ونقاء ممتزجين بأنوثة متكاملة بكل المعانى حتى التحايل والدموع.>قد تبدو امرأة برج الجوزاء غير عاطفية ومنطقية وعقلانية وعملية ولكنها فى الحقيقة تمتلك مشاعر جياشة قوية ولا تظهرها إلى حين تتأكد تمامًا من الرجل الذى ترتبط به وتشعر معه بالأمان وأنه رجل العمر بالنسبة لها.>امرأة برج السرطان سوف تحتار فى أمرها هى قاسية أم حنونة أم عاطفية أو مادية وعليك بمعرفة الحالة التى ترتاح معها وتحاول أن تقومها فيها، وهناك شك فى نجاحك هذا أنه القمر.>امرأة برج الأسد مدللة ولذلك ستفوز بها إذا كنت سليل عائلة ارستقراطية ومستقرة ماديًا، فهى تحب المظاهر، وتحب أن تفتخر بك كما ستجعلك تفتخر بها سوف تراها دائمًا تتزعم شلة أصدقائها وتجذبك باجتماعياتها وحديثها الشيق ووجهها الفاتن وأن كان ليس مكتملاً بمقاييس الجمال إلا أنها ساحرة فى جاذبيتها ورشاقتها ومظهرها المثير.>مولودة برج العذراء لا شك فى أنها رمز للحياء والخجل ولا يمكن أن تظبط منهن واحدة تعمل عمل غير لائق اجتماعيًا ولا أخلاقيًا، هى امرأة باستطاعتها أن تبث السعادة فى المكان الذى تحبه وتنتمى إليه وهى تسعى للحب الحقيقى حتى تتوجه بالزواج، بالرغم من أن الزواج ليس من أحلامها.>تتمتع امرأة برج الميزان برجاحة عقلها وقوة إرادتها وشخصية سوية تجعلها تسير حياتها بنظام وتصل غالبًا للنجاح العملى والاجتماعى، إلا أنها لا تطغى على شخصية زوجها ولا تحاول أن تتقدمه أو تمحى وجوده بالرغم من أنها كثيرًا ما تبت فى أمور مهمة للأسرة وقراراتها تكون أكثر واقعية وأصح فى النهاية.>هذه المرأة عملية جدًا لا تعترف بقولك لها "أنى أحبك" ولا يدخل قلبها الكلام المعسول والأغراء مهما كنت ذي جاذبية طاغية يكفى أن تنظر بعينيها الساحرتين لتعرف ما بداخلك أو تجعلك تنطق بما تريد لابد أن تبرهن على حبك لها بالفعل ووقت أن تفوز بقلبها فسوف تحبك بروحها وعقلها وقلبها.>امرأة برج القوس يحالفها الحظ فى أغلب نواحى حياتها وهى تعد من الجميلات بقوامها الممشوق ورأسها الكبير والمستدير وجبينا العريض الذى ينم عن الذكاء وسرعة البديهة ووجهها بيضاوى يميل إلى الطول قليلاً، صراحتها قد تؤرقك وإذا سألتها عن شىء فإنها تحكى بالتفاصيل المملة حتى أنك تخشى فى مناقشتها فى مشاعرها تجاهك حتى لا تصدم بواقع قد يطيح بأحلامك فهى كثيرًا ما تخلط بين الصداقة والحب.>امرأة برج الجدى تفتقد الأنوثة التى تجذب الرجال لأنهن متحفظات فى مظهرهن وكثيرون يخطأون فهمها فهى محبة للناس وتحتاج إلى التشجيع والحب الصادق والإخلاص لتظهر أنوثتها التى تدفئها بداخلها بسبب انعكاس كوكب زحل عليها.>عندما تقع فتاة برج الدلو فى علاقة عاطفية سيكون حبها صادقًا رقيقًا وملهمل ولكنه يتصف بنوع من الهروب كأغنية يصعب تذكر كلماتها ولكن لحنها يظل يرن فى الأذن.>امرأة برج الحوت فى قمة الدلال والأنوثة والنعومة يشعر زوجها أو حبيبها أن يراعى قطة صغيرة تعتمد على رجلها كلية وتحب أن تشعر دومًا براعيته لها والمحافظة عليها وحمايتها والتكفل التام بها وبكل ما يخصها سواء كان أبوها أو أخوها أو زوجها أو حتى حبيبها، فالرجل فى نظرها خلق ليحميها.