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نائب رئيس لجنة «انتخابات جازان» يطلع على الخطة الإعلامية

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    اطلع نائب رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في منطقة جازان الدكتور إبراهيم بن أحمد الخياط، على الخطة الإعلامية للانتخابات في المنطقة بحضور أعضاء اللجنة الإعلامية، في مكتبه بمقر أمانة المنطقة.

وتضمنت الخطة توفير بنية متكاملة من المواد الإعلامية (المقروءة، والمرئية، والمسموعة) وتجهيزها لوسائل الإعلام المختلفة، ومراحل التنفيذ، وبيان دور المجالس البلدية في التنمية، وتثقيف المواطنين انتخابياً، وتوضيح أهمية وأهداف الانتخابات، والتعريف بالمراكز الانتخابية وبإجراء قيد الناخبين، وتشجيع دور المرأة والشباب في الانتخابات ودورهم كشريك في التنمية المحلية، وتبصير المواطنين بالمستجدات التنظيمية التي طرأت على الدورة الثالثة مقارنة بالدورتين السابقتين، وإبراز استعدادات المراكز الانتخابية لاستقبال المرأة، والتأكيد على اختيار المرشح الأنسب واستحضار المصلحة الوطنية والتخلي عن المصالح الشخصية، وكذا تزويد وسائل الإعلام بالبيانات الصحفية والتصريحات الإعلامية، وتنظيم المؤتمرات الصحفية واللقاءات التعريفية والتوعوية مع الإعلاميين.

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