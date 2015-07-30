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السفينة «درب الخير» تغادر جدة محملة ب 3540 طناً من المواد الإغاثية لليمن

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السفينة «درب الخير» تغادر جدة محملة ب 3540 طناً من المواد الإغاثية لليمن السفينة «درب الخير» تغادر جدة محملة ب 3540 طناً من المواد الإغاثية لليمن

    غادرت ميناء جدة الإسلامي السفينة درب الخير متوجهة إلى جمهورية اليمن، حيث تم فسح 300 شاحنة كانت تحمل 3540 طناً من مختلف المواد الإغاثية (غذائية وطبية). ساعد في سرعة الإنجاز تعاون جميع الجهات العاملة بالميناء في عملية فسح الشاحنات وتحميل تلك الأطنان من المواد المختلفة على متن السفينة.

وعلى صعيد آخر ثمن الدكتور عمر زهير حافظ المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة ل"الرياض" ما تقوم به المملكة من دعم كبير للشعب اليمني الشقيق سواء عبر الشحنات الإغاثية المتوالية التي يتم إرسالها لليمن أو عبر مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، المتمثلة في تصحيح أوضاع الأخوة اليمنيين المتواجدين على الأراضي وذلك كله يأتي تأكيدا على القرار الحكيم الذي اتخذته الدولة بالوقوف مع الشعب اليمني الشقيق في مواجهة المؤامرات الداخلية والإقليمية التي تحاك ضده وضد مصالحه وحكومته الشرعية.

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