مدير تعليم الزلفي يتفقد مركز مقابلات المرشحين للتدريس

تفقد مدير التعليم في محافظة الزلفي محمد الطريقي، مركز مقابلات المرشحين للوظائف التعليمية في الإدارة، وذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية حسين العواد ومدير شؤون المعلمين أحمد السويكت.

واطلع مدير التعليم خلال الجولة على الترتيبات المُعدة في المركز لاستقبال مرشحي الإدارة ومرشحي منطقة نجران، واللجان المكلفة بمطابقة وتدقيق أوراق المرشحين وإجراء المقابلة الشخصية لهم، حيث أعرب الطريقي عن شكره للعاملين في المركز على ما يوفرونه من خدمات إدارية وفنية متكاملة، تُسهم في تسهيل الإجراءات على المستفيدين وتقديمها بجودة عالية.

يذكر أن إدارة التعليم قد شكلت فريقاً من الأقسام ذات العلاقة لاستكمال جميع الإجراءات المطلوبة في مكان واحد، وذلك بهدف اختصار الوقت والجهد والتيسير على المرشحين.