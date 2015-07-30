مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة يقلد العقيل رتبة لواء

جدة - ضيف الله المطوع

قلد مدير الخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء سليمان المالك بمكتبه اللواء ناصر العقيل ركن إدارة مستشفي الملك فهد للقوات المسلحة بجدة رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء، وتمنى له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن بحضور المساعد الإداري اللواء صالح الشايع، وعبر اللواء العقيل عن شكره وتقديره للقيادة على هذه الثقة الغالية ولمدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة على هذه اللفته الكريمة.