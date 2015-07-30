تدشين معرض تاريخ حفر الباطن بين الماضي والحاضر

دشن عبدالمحسن العطيشان محافظ حفر الباطن مساء الاثنين معرض تاريخ حفر الباطن بين الماضي والحاضر، على هامش فعاليات مهرجان العيد والصيف الذي يقام حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.

ويقام المعرض على مساحة تتجاوز 400 متر مربع، ويحتضن أكثر من 50 صورة تاريخية قديمة تحكي الخط الزمني لمراحل تطور المحافظة، إلى جانب أجنحة الجهات الحكومية التي تشتمل على قراءة رقمية لمراحلها التاريخية، بالإضافة إلى إحصائية تجسد واقعها إلى جانب مشروعاتها المستقبلية.

وأكد العطيشان أن المعرض يجسد صورة رائعة ومميزة تكشف جهود دولتنا المباركة في الدعم ودفع عجلة التطور، وتنقل صورة مشرقة لما كان عليه ماضينا الجميل وواقعنا الأجمل ومستقبلنا المشرق في ظل دعم حكومتنا الرشيدة.

كما وجه كلمة لأكثر من 80 شاباً متطوعاً في المهرجان شكرهم خلالها على جهودهم التي ساهمت في نجاح هذا المهرجان.

واستمر المهرجان لليوم العاشر على التوالي في جذب الزوار الذين وجدوا أنفسهم أمام فعاليات متنوعة على مدى ست ساعات يومياً تشمل حقائب تدريبية بعناوين ثرية تقدم بالمجان، وجلسات حوارية للشباب في شتى المواضيع، وقاعة تقدم فيها عروضاً مرئية مشوقة، إضافة إلى الفعاليات الرئيسية التي تنوعت هي الأخرى بين نجوم الشعر والإنشاد والوعظ والترفيه، إلى جانب الجوائز الكبيرة التي رصدتها اللجنة المنظمة بشراكة فعالة من عدد من الرعاة المتميزين.