مواطنون: فعاليات مهرجان العيد بجدة غير جاذبة

تباينت انطباعات المواطنين حول مهرجان العيد هذا العام، فمنهم من رأى أن فعاليات العيد التي تنظمها أمانات المدن تطورت وأصبحت تحظى بحضور ومتابعة جيدة، وأن تلك الفعاليات تمثل متنفساً للأسر في أيام العيد رغم قلتها، ومنهم من تجاهل حضورها، إيماناً منه أنها لا تقدم جديداً ولا تستحق أن تشد لها الرحال، خاصة وان البعض منها ينفذ في أماكن مزدحمة ومواقعها غير مهيأة بوسائل الراحة، وما عزز ذلك الشعور ما كشفه الاستبيان الذي خصصته أمانة محافظة جدة في موقعها الرسمي لمعرفة مدى رضا الزوار عن الفعاليات المنفذة خلال أيام عيد الفطر، حيث أظهرت الإحصائيات عزوف الكثير من الزوار عن حضور تلك الفعاليات، ورغم نسب التصويت المنخفضة إلا أن هناك من أثنى عليها، وتفاعل معها، وطالب باستمرار الكثير منها طوال العام وعدم اقتصارها على أيام العيد فقط.

مطالبات بالمزيد من الأعمال المسرحية وإعادة أرض المهرجان ودعم ميزانيته

مزيد من الاهتمام

امتدح حسن جبلي على بعض الفعاليات التي حضرها برفقة أسرته، ومنها السيرك الذي كان أكثر جذباً للزوار، وقال إن هذه الفعالية التي تنفذ لأول مرة بهذا المستوى؛ كانت بداية جيدة، حيث كانت العروض جاذبة، وأسعار التذاكر مقبولة، إلا أنه انتقد مقر السيرك وأماكن العرض مطالباً الجهات المتعهدة الاهتمام بتجهيز المكان بشكل لائق، خاصة وأن الإقبال كان كبيراً ويتوقع أن يكون الإقبال أكثر من ذلك، لأن السيرك في رأيه من الفعاليات التي تجذب الكبار والصغار، فيما أبدى جبلي عدم رضاه عن فعاليات الألعاب النارية التي كانت متواضعة جداً ولم تستغرق أكثر من دقيقتين، رغم قطعهم مسافة طويلة للوصول إلى موقع إطلاقها في أبحر، وتشوق الصغار لعروضها، عكس ما كانت عليه في الأعوام الماضية، حين كانت تشاهد من مسافات، كذلك أثنى جبلي على مسرحية "هيا تعال" التي قدمت على مسرح النادي الأدبي بجدة، وقال إن حضوره للمسرحية كان تحت ضغط من أبنائه؛ رغم تخوفه من أن يصيبه الملل، إلا أن ماحدث كان عكس ذلك، حيث كان العرض متميزاً واستمتع مع أبنائه بحضور المسرحية وامتدح العمل، مطالباً أن يكون هنالك المزيد من الأعمال المسرحية التي يمكن أن تكون متنفسا للشباب وللأسر، مستغرباً قلة الحضور للمسرحية رغم تميزها، وتمنى لو خصصت الأمانة موقعاً لتلقي الاقتراحات واستقبال الملاحظات حتى يتم تطوير الفعاليات وتحد من السلبيات.

من جهته برر المواطن أحمد سعد عدم حضوره فعاليات مهرجان العيد الذي نفذته الأمانة لعدم معرفته بها، وإغفال الأمانة والقائمين على تلك الفعاليات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التعريف بها، وقال إن ضعف الترويج لها، كان السبب الرئيسي في عدم ذهابه مع أسرته، ولفت إلى الارتباطات الأسرية التي كانت سبباً آخر في عدم بحثه عن تلك الفعاليات، وأقر بتقصيره في عدم قيامه بزيارة تلك الفعاليات مع العائلة، مؤكداً أن الأطفال والأسر يتفاعلون مع تلك الفعاليات حتى وإن كانت متواضعة.

جبلي: السيرك كان أكثر جذباً

برهان: ينقصنا التخطيط الاحترافي.. ولدينا مواهب

يجب إخراجها

واستغلال

إمكاناتها

التخطيط مطلوب

ولفت المواطن جمال برهان إلى نتيجة الاستبيان الذي خصصته أمانة محافظة جدة لمعرفة مدى الرضا عن فعاليات العيد؛ حيث كان النصيب الأكبر من إجابات المشاركين هو عدم حضور تلك الفعاليات، وهذا مؤشر على عدم جاذبيتها ونمطيتها، رغم أنه قد يكون حكماً غير منصف، ورأى إنه من الأولى أن يكون هنالك جهة محايدة تقوم بالاستبيان من داخل الفعاليات، وقال برهان قبل البدء في تقييم الفعاليات أطالب باستعادة ارض المهرجانات أمام نافورة جدة كخطوة أولى من أمانة محافظة جدة، والتي يشغلها مشروع سياحي بعد أن تم تأجيرها لأحد المستثمرين رغم تخصيصها كموقع للمهرجانات والاحتفالات، مشيراً إلى موقعها المتميز في وسط المدينة ومساحتها الكبيرة، حتى يكون هنالك صناعة حقيقية للمهرجانات، وقال إن ما أضعف فعاليات العيد هو تشتتها في أكثر من موقع، وتباعد مقارها رغم أن ذلك قد يراه البعض ميزة، إلا أنه يرى لو كان هنالك موقع رسمي لأمكن تجهيزه بمستوى يليق بالفعاليات والحضور ولأمكن قيام منشآت ومقرات دائمة واستقطاب شركات متخصصة وخلق فرص عمل للشباب المبدع، لأنه سوف ينشأ عن ذلك دعم لكافة جوانب الترفيه، بدلا من الاجتهادات التي لا تضيف جديد، وقد تكون مدخلاً لاستغلال المواقع الوظيفية أو التنفيذية، ونبقى نراوح مكاننا. ولم يخف امتعاضه من غياب التخطيط بعيد المدى للأمانة وغيرها من الجهات الحكومية التي تتكرر مشكلاتها كل عام، وأضاف برهان: لدينا مبدعون في كافة المجالات سواء على مستوى التنظيم أو التخطيط والتنفيذ، وماينقصنا هو التخطيط للاستدامة والعمل الاحترافي لإخراج تلك المواهب واستغلال إمكاناتها، ونوه إلى قدرة القطاع الخاص على تنفيذ الفعاليات والمهرجانات بشكل متميز وجاذب مطالباً أن تسند الأمانة تنفيذ الفعاليات لها بميزانيات تليق بتلك المناسبات بدلا من الأسلوب المتبع الذي يقوم على الاجتهادات الشخصية في الغالب.