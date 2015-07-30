بدء فعاليات برنامج «موهبة» الصيفي في جامعة الملك عبدالعزيز

بدأت فعاليات برنامج «موهبة» الصيفي بجامعة الملك عبدالعزيز 2015 والذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز هذا العام بمشاركة 120 طالبا.

ويتكون محتوى البرامج من ثلاثة محاور رئيسية: المعرفي، المهاري، الاجتماعي والشخصي.

وأوضح رئيس البرنامج الأستاذ الدكتور إقبال بن محمد إبراهيم إسماعيل، أن الهدف من البرنامج تنمية قدرات الطلبة إلى أقصى طاقة ممكنة وتوجيههم بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم وتعزيز تواصل الطلبة مع الجامعات العالمية وفتح آفاق واعدة أمامهم لمواصلة الدراسة والتعلم بالإضافة لإبراز القدرات الوطنية وتهيئة الطلبة لدعم تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة. وأشار إلى أن محتوى البرامج يرتكز على المجالات العلمية والتقنية ذات الأهمية الحيوية التي تدعم تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة وتنسق لهم أهم مجالات البرامج مع التقنيات الرئيسية التي أقرت ضمن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية إضافة إلى تركيز المحتوى على تنمية شخصية الطالب ومهاراته من جميع الجوانب.