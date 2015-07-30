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سيف بن زايد يعزي أسرة المحرمي بوفاة سهيل علي مبخوت وزوجته

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سيف بن زايد يعزي أسرة المحرمي بوفاة سهيل علي مبخوت وزوجته سيف بن زايد يعزي أسرة المحرمي بوفاة سهيل علي مبخوت وزوجته

أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة المحرمي؛ بوفاة الملازم سهيل علي مبخوت المحرمي وزوجته، اللذين وافتهما المنية بحادث سير في الأراضي أثناء توجههما إلى أداء العمرة.

وزار سموه مساء أمس منزل ذوي المرحومين في منطقة بني ياس، معرباً عن أحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الأليم، مبتهلاً إلى الخالق عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جنانه، وأن يلهم أسرتيهما الصبر والسلوان.

وأعرب ذوو الفقيدين عن بالغ الشكر والامتنان لسموه على هذه اللفتة الطيبة، ومواساته لهم مما كان له أبلغ الأثر في التخفيف عنهم.

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