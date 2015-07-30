سائق يفقد السيطرة على شاحنته ويصدم أحد المنازل في رأس الخيمة

أصيب شخص من الجنسية الآسيوية يدعى «إ.ع.أ» ويبلغ من العمر 38 عاماً بإصابات متفاوتة بعد أن تعرضت شاحنته التي كان يقودها بمفرده إلى حادث انحراف ثم اصطدامها بأحد المنازل في رأس الخيمة.

وأشار العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة بالإنابة والذي انتقل إلى موقع الحادث يرافقه النقيب محمد الدوع رئيس قسم المرور والدوريات بالإنابة، إلى أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة صباح أمس يفيد بتعرض إحدى الشاحنات لانحراف واصطدامها بأحد المنازل وإحداث أضرار كبيرة على المنزل والشاحنة، مما أدى إلى إصابته بإصابات متفاوتة، وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ لموقع البلاغ وتقديم الإسعافات الأولية للسائق لحين وصوله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

قلة النوم

وذكر العقيد أحمد الصم بأن الحادث نتج بسبب فقدان سائق الشاحنة السيطرة على مقودها بسبب إصابته بإعياء وقلة النوم والراحة مما أسفر عن وقوع الحادث وإحداث أضرار مادية، وناشد جميع السائقين بضرورة الانتباه وأخذ الحيطة والحذر وأخذ قسط من الراحة في حال شعوره بتعب أو إجهاد وذلك حفاظاً على سلامته وسلامة الآخرين من مستخدمي الطريق، مشيراً إلى أنه تم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.