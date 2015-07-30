ائتلاف تحيا مصر بالإسكندرية يطالب باعتبار افتتاح قناة السويس عيدا قوميا

وصف طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر افتتاح قناة السويس الجديدة باليوم التاريخى الفارق، والذى سيكون حفلا أسطوريا يشهده العالم ويعبر عن إنجازا كبيرا قامت به الدولة المصرية خلال فترة وجيزة وطالب الحكومة باعتماد يوم 6 أغسطس يوم الافتتاح عيدا قوميا للبلاد واعتباره إجازة رسمية سنوية للمصريين.

وأضاف طارق محمود أن هذا المشروع الكبير الذى أنجزته مصر يعتبر بداية جديدة تكتب فيها مصر التاريخ، الذى سيخلد ذلك الإنجاز ويكلل جهد أبناء الشعب المصرى بمزيد من النجاح وتحقيق النفع للأجيال القادمة.

وقال طارق محمود إن مظاهر الاحتفال بذلك اليوم ستظل محفورة فى وجدان كل مصرى محب للوطن وسيظل المصريون يحتفلون بذلك الإنجاز الكبير كل عام واستطرد محمود بأن الشعب المصرى والقيادة السياسية قاموا بملحمة تاريخية عبرت عن ثقة الشعب فى قيادتها ولولا تلك الثقة ما تحقق ذلك الإنجاز.