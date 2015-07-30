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وزير الرى يقود اليوم حملة لإزالة الأقفاص السمكية من النيل بكفر الشيخ

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وزير الرى يقود اليوم حملة لإزالة الأقفاص السمكية من النيل بكفر الشيخ وزير الرى يقود اليوم حملة لإزالة الأقفاص السمكية من النيل بكفر الشيخ
يقوم الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، بجولة تفقدية فى محافظتى كفر الشيخ والبحيرة، للإشراف على حملة إزالة المزارع السمكية بنهر النيل فرع رشيد المطل على المحافظتين من ناحية رشيد بالبحيرة ومن ناحية مطوبس وفوة بكفر الشيخ.

وسيتوجه صباح الغد اللواء حسين الطاهر السكرتير العام للمحافظة ليرافق وزير الموارد المائية فى ظل تواجد أمنى وبالتنسيق بين محافظتى كفر الشيخ والبحيرة.

تأتى الحملة عقب نفوق كميات كبيرة من الأسماك بمطوبس التابعة لمحافظة كفر الشيخ ومدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة.

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مصر 365