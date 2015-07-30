محافظ الإسماعيلية يشيد بجهود أعضاء جمعية أصدقاء المرور

أشاد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية بدور وجهود أعضاء جمعية أصدقاء المرور من الفتيات والشباب من طلبة المدارس وإسهاماتهم فى تنظيم حركة المرور بالشوارع وعبور الإشارات بالتقاطعات والميادين بوسط مدينة الإسماعيلية.

جاء ذلك خلال الجولة المسائية للمحافظ بشوارع المدينة للاطمئنان على الحركة المرورية ومتابعة ما يجرى تنفيذه من استعدادات المحافظة لاستقبال الاحتفال العالمى والأسطورى الكبير لافتتاح قناة السويس الجديدة المرتقب فى السادس من أغسطس المقبل والذى يحضره عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة وعدد كبير من رؤساء وملوك وزعماء مختلف دول العالم.