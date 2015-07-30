صحة أسوان: سحب 850 زجاجة محلول جفاف وريدى من المستشفيات

صرح الدكتور إيهاب حنفى مدير عام الصحة بأسوان لـ"اليوم السابع" أنه تم سحب جميع محاليل الجفاف الوريدى من المستشفيات بمحافظة أسوان، حيث تم سحب (850) زجاجة محلول جفاف وريدى من مستشفى كوم أمبو المركزى، وتم التحفظ عليها وسيتم استبدالها بمحلول آخر من إنتاج شركة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الإجراءات الاحترازية فى كل المحافظات جاءت على خلفية وفاة أربعة أطفال بعد تناولهم محلول جفاف وريدى بمحافظة بنى سويف، وتنفيذا لقرار الدكتور عادل عدوى وزير الصحة رقم 86 لسنة 2015 والخاص بضبط وتحريز جميع مستحضرات المصنع الذى أنتج محلول الجفاف الوريدى المسبب لمأساة أطفال بنى سويف.