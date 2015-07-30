أخبار عاجلة

معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

صحة أسوان: سحب 850 زجاجة محلول جفاف وريدى من المستشفيات

Google+ Print
صحة أسوان: سحب 850 زجاجة محلول جفاف وريدى من المستشفيات صحة أسوان: سحب 850 زجاجة محلول جفاف وريدى من المستشفيات
صرح الدكتور إيهاب حنفى مدير عام الصحة بأسوان لـ"اليوم السابع" أنه تم سحب جميع محاليل الجفاف الوريدى من المستشفيات بمحافظة أسوان، حيث تم سحب (850) زجاجة محلول جفاف وريدى من مستشفى كوم أمبو المركزى، وتم التحفظ عليها وسيتم استبدالها بمحلول آخر من إنتاج شركة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الإجراءات الاحترازية فى كل المحافظات جاءت على خلفية وفاة أربعة أطفال بعد تناولهم محلول جفاف وريدى بمحافظة بنى سويف، وتنفيذا لقرار الدكتور عادل عدوى وزير الصحة رقم 86 لسنة 2015 والخاص بضبط وتحريز جميع مستحضرات المصنع الذى أنتج محلول الجفاف الوريدى المسبب لمأساة أطفال بنى سويف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365