5 أطعمة تصبح أكثر قيمة غذائية عند طهيها أبرزها الطماطم والجزر

يوجد اعتقاد شائع بين الكثير من الأشخاص أن تناول الأطعمة الطازجة هو الخيار الأفضل دائمًا للتمتع بصحة أفضل، وكشف مؤخرًا تقرير نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، أن هناك بعض الأطعمة التى يفضل أن يتم تناولها بعد طهيها لأن ستصبح حينئذٍ أكثر قيمة غذائية، وهى تشمل:

1.السبانخ:تتعزز الفوائد الصحية للسبانخ عند طهيها، وتتحسن قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الموجودة بها مثل الحديد والمغنسيوم واللوتين ومضادات الأكسدة مثل البيتاكاروتين، وكما أن تركيزات الكالسيوم التى يتم امتصاصها تزداد بمعدل 3 أضعاف.

>2.البروكلى:من الخضراوات التى تحتوى على نسب عالية من الألياف النباتية، وتصبح قدرتها أفضل على خفض كولسترول الدم عند طهيه.

>3.المشروم:يساهم طهيه فى تسهيل عملية هضمه بواسطة الجسم، وكما أنه يصبح أفضل من حيث القيمة الغذائية، وتقل نسبة السموم به.

>4.الطماطم:الطماطم المطبوخة تحتوى على تركيزات أعلى من مضاد الأكسدة الشهير "ليكوبين"، وهو ما يساهم فى الحد من فرص الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

>5.الجزر:يجد الجسم بعض الصعوبة فى استخلاص مركبات البيتا كاروتين المضادة للأكسدة الموجودة فى الجزر، نظرًا لصعوبة هضمه، بينما يساهم طهى الجزر فى تعزيز الفوائد الغذائية التى نحصل عليها من الجزر، وتتعزز مستويات فيتامين "أ".