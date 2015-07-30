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السجن 5 سنوات وكفالة 200 ألف جنيه لتاجر جمع 7000 كارت سلع تموينية

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السجن 5 سنوات وكفالة 200 ألف جنيه لتاجر جمع 7000 كارت سلع تموينية السجن 5 سنوات وكفالة 200 ألف جنيه لتاجر جمع 7000 كارت سلع تموينية
قضت محكمة جنح قليوب برئاسة المستشار عمرو العادلى بمعاقبة "إبراهيم.ع.ا" تاجر بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل وكفالة قدرها 200 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وذلك على ذمة اتهامه بتجميع 7 آلاف كارت من الكروت الذكية الخاصة بالسلع التموينية بمنطقة قليوب واستخدامها دون وجه حق فى صرف السلع وبيعها مرة أخرى بأسعار السوق .

وكان أحمد محمد كشك وكيل نيابة قليوب بدأ تحقيقاته فى الواقعة بعد تسلمه ملف القضية الذى حمل رقم 5036 لسنة 2015 من هيئة الرقابة الإدارية التى وردت إليها معلومات بشأن قيام المتهم بتجميع نحو 7 آلاف كارت ذكى الخاصة بالسلع التموينية من قبل أصحاب الجمعيات الاستهلاكية والمخابز خاصة بالمواطنين لاستخدامها فى صرف السلع التموينية بدون وجه حق، بالإضافة إلى تحصيل فارق الأسعار من وزارة .

وبتقنين الإجراءات قام العقيد حسام الدين جعفر والرائد كمال الدين إبراهيم بضبط المتهم وبحوزته الكروت الخاصة بالسلع التموينية ومبالغ مالية متحصلات بيع المنتجات التى كان يقوم المتهم بالحصول عليها بدون وجه حق والذى تم عرضه على النيابة التى أمرت بإحالته لمحكمة الجنح التى أصدرت حكمها السابق .

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مصر 365

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