مصرع شخص وإصابة 8 فى انقلاب سيارة ميكروباص بنجع حمادى

لقى موجه بالتربية والتعليم مصرعه، فيما أصيب 8 آخرون مساء اليوم الأربعاء، فى انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم أثناء عودتهم من مدينة قنا بالقرب من كمين بركة بنجع حمادى .

تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من اللواء وليد رشدى مساعد مدير أمن قنا يفيد وصول "محمد عبداللاه أحمد، موجه بالتربية والتعليم -جثة هامدة"، و8 مصابين آخرين هم "أحمد عبدالشافى عبدالسميع، بركات أحمد السعدنى، صفاء عمر على نور الدين، خالد عبدالمنصف أحمد، مرتضى محمود محمد، يوسف عبدالحفيظ، محمد محمد فكار"، بجروح وكدمات وكسور وتبين إصابتهم فى انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم بطريق قنا – نجع حمادى الصحراوى الغربى بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق .

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، ومنها تم تحويل عدد من المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.