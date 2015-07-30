جمارك الغردقة تحبط دخول 142 خرطوشة سجائر مع سائحة أوكرانية

أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولى، محاولة تهريب كميات كبيرة من السجائر الأجنبية الصنع مع راكبة أوكرانيا قادمة من العاصمة الأوكرانية .

كان اشتبه كل عبد التواب سيد محمد وجابر محمد موسى رئيسا قسم جمارك مطار الغردقة فى راكبة ظهرت عليها علامات الشك والريبة ونظرا لحالة الارتباك الشديدة التى كانت عليها تم تفتيش حقائبها، وتم العثور على 142 خرطوشة من السجائر المستوردة والمهربة جمركيا.

وبالعرض على سلطان صالح مدير الجمرك وإسماعيل جابر رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر، أمرا بتحرير محضر ضبط ضد الراكبة وتحويلها إلى الشئون القانونية لاتخاذ اللازم.