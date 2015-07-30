مهمة دوري أبطال أوروبا .. بازل يضرب بثلاثية خارج الديار بمشاركة محدودة من النني

نجح نادي بازل في العودة من بولندا بانتصار ثمين وغالي ليضمن بشكل كبير التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات قبل دور المجموعات. بازل انتصر على ليخ بوزنان البولندي 3-1.

وجلس محمد النني على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

ثلاثية بازل جاءت عن طريق ميكيل لانج في الدقيقة 34 و البديل مارك جانكو في الدقيقة 77 و البديل أيضا دافيد كالا في الدقيقة 90.

بينما هدف بوزنان الوحيد جاء عن طريق دينيس ثومالا في الدقيقة 33.

لقاء الذهاب من المرحلة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا أقيم في بولندا. إلا أن بازل وضع قدما في المرحلة القادمة والأخيرة بفوز بثلاثية.

وفي حالة تأهل بازل وهو المنتظر فإن الفريق السويسري سينتظر منافس أخر سيتم تحديده في وقت لاحق في جولة تحديد المتأهل إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا.