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مصدر: الأمن يستجوب 150 شاهد عيان ويفرغ كاميرات فى حادث سفارة النيجر

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مصدر: الأمن يستجوب 150 شاهد عيان ويفرغ كاميرات فى حادث سفارة النيجر مصدر: الأمن يستجوب 150 شاهد عيان ويفرغ كاميرات فى حادث سفارة النيجر
أفاد مصدر أمنى أن أجهزة الأمن انتهت من سماع أقوال أكثر من 150 شخصا من شهود العيان فى واقعة إطلاق الرصاص على سفارة النيجر بالهرم، كما فرغت مجموعة من كاميرات المراقبة التى تم التحفظ عليها فى محاولات جادة للتوصل إلى هوية الجناة.

ويعمل فريق أمنى كبير مكون من 15 ضابطا بقيادة اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، وأشراف اللواء طارق نصر مدير الأمن، فى جمع المعلومات وخيوط الحادث لكشف هوية الجناة.

وكان مجهولون قد استهدفوا سفارة النيجر بالهرم، مما أدى إلى استشهاد مجند وإصابة أخرين، وفر الجناة من مسرح الحادث قبل القبض عليهم.


>الآلاف يشيعون شهيد سفارة النيجر..ووالده يطالب بالقصاص من الإرهابيين..ويؤكد:ابنى كلمنى الساعة 9 بالليل قبل الحادث بأربع ساعات وكأنه كان بيودعنى..ويطالبون السيسى بفتح باب التطوع فى الجيش للتصدى للإرهاب

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