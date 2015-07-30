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مصادر ببنك التعمير والإسكان: بيع ٥٠ ألف كراسة شروط لحجز 5000 قطعة أرض

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مصادر ببنك التعمير والإسكان: بيع ٥٠ ألف كراسة شروط لحجز 5000 قطعة أرض مصادر ببنك التعمير والإسكان: بيع ٥٠ ألف كراسة شروط لحجز 5000 قطعة أرض
كشفت مصادر مطلعة ببنك التعمير والإسكان، أنه تم بيع ٥٠ ألف كراسة شروط لحجز ٥ آلاف قطعة أرض، التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى 10 مدن جديدة وذلك فى ٤ أيام فقط.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك نسبة إقبال كبيرة من المواطنين على شراء كراسة الشروط، مشيرا إلى أن كل فروع البنك تقوم ببيع كراسة الشروط اعتبارا من الساعة العاشرة صباح رغم أن الموعد المحدد الساعة الثالثة عصرا، وذلك لمنع التكدس داخل أو أمام فروع البنك.

وأوضحت أن التقدم لحجز الأرض ودفع مقدمات الحجز سيكون فى الموعد المحدد الساعة الثالثة عصرا، مؤكدة أن الحجز ودفع المقدمات سيبدأ يوم الأحد المقبل.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن طرح 5 آلاف قطعة أرض فى 10 مدن جديدة، هى: "6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والعبور والسادات والصالحية الجديدة وبنى سويف الجديدة وأسيوط الجديدة وطيبة الجديدة وقنا الجديدة".


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