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"الجبهة المصرية": لن نقبل بـ8 مقاعد فقط بقائمة "فى حب مصر"

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"الجبهة المصرية": لن نقبل بـ8 مقاعد فقط بقائمة "فى حب مصر" "الجبهة المصرية": لن نقبل بـ8 مقاعد فقط بقائمة "فى حب مصر"
كشفت مصادر من داخل الجبهة المصرية، رفض عدد من أعضاء المجلس الرئاسى للجبهة بعض تصريحات أعضاء اللجنة التنسيقية لـ"قائمة فى حب " عن ضم القائمة عددًا من أعضاء ائتلاف الجبهة المصرية لا يتجاوز 8 أعضاء من داخل الجبهة.

وأوضحت المصادر لـ "اليوم السابع" أن الجبهة المصرية تعد أكبر التحالفات الانتخابية الموجودة على الساحة السياسية فى الوقت الحالية ولا تقبل العدد الضئيل الذى صرح به أعضاء اللجنة التنسيقية لـ قائمة "فى حب مصر" والمجلس الرئاسى للجبهة المصرية لن يوافق حتى بثلث أضعاف هذا العدد الذى لا يتناسب مع هذا التحالف الانتخابى القوى .

وأضافت المصادر أن المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية لم يجتمع مع أعضاء اللجنة التنسيقية فى قائمة فى حب مصر نهائيا حتى الآن وأن كل الاتصالات تكون هاتفية مع بعض الممثلين عن القائمة واحد اعضاء المجلس الرئاسى للجبهة وهو أمر يدل على عدم جدية القائمين على قائمة فى حب مصر فى التواصل الحقيقى مع الجبهة.

وأشارت المصادر إلى أن قائمة فى حب مصر ليس لها قيادة واضحة تتعامل معها قيادات الجبهة المصرية، وأن عددًا كبير من أعضاء اللجنة التنسيقية ليسوا موجودين فى داخل أرض الوطن بصورة مستمرة ولا يتواصلون مع أى من التحالفات الانتخابية.

وتابعت المصادر أن الجبهة لن تكرر ما حدث مع قائمة الجنزورى فى وقت سابق، وأن الجبهة المصرية انتهت من إعداد الأربع قوائم لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ما لم نتوصل إلى تفاق نهائى مع قائمة فى حب مصر وأن المجلس الرئاسى يعتمد هذه القوائم الأربعاء القادم.

كانت مصادر داخل اللجنة التنسيقية فى حب مصر كشف لـ"اليوم السابع" أن الأسماء التى وافقت اللجنة التنسيقية على انضمامها إلى القائمة هى المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، ونبيل عزمى نائب رئيس حزب الجيل واللواء قدرى أبو حسين رئيس حزب مصر بلدى ومحافظ حلوان الأسبق، واللواء سمير سلام الأمين العام لحزب مصر بلدى والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ومحمود موسى نائب رئيس حزب الغد والمهندس ياسر قورة رئيس حزب المستقبل.


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