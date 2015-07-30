"رابطة الصحف القومية" تؤكد تمسكها بضبط آليات اختيار رؤساء التحرير

شدد أيمن عبد المجيد الأمين العام لرابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، على ضرورة التزام لجنة الخمسين لصياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، بمقترحات الجماعة الصحفية، الطامحة لتحقيق إصلاحات حقيقية.

وتابع عبدالمجيد، "سبق وقدمت للجنة الاستماع التى زارت روز اليوسف فى فبراير الماضى، مقترحات مكتوبة بصياغات مواد، بعد توضيح فلسفتها أمام اللجنة التى ضمت الزملاء ضياء رشوان النقيب حينها، ويحيى قلاش النقيب الحالى، وخالد ميرى وكيل أول النقابة، والنقابية القديرة أمينة شفيق، ومن بين تلك المقترحات، نصوص منضبطة حاكمة لآليات اختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات، تلزم الهيئة الوطنية للصحافة، بالاستناد فى تعينها لرؤساء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، بترشيحات لجان تشكل فى كل مؤسسة من المنتخبين بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية".

وأوضح عبد المجيد، أن المقترحات شملت نصوصا تشريعية، تحقق فلسفة التشريع، متابعا "الأصل فى التشريعات أن تقدم حلولا للمشكلات القائمة، ومن بينها الانتقائية فى المد للصحفيين، ومن ثم لا تراجع عن مطلب رفع سن التقاعد للصحفيين إلى ٦٥ عاما، مع عدم جواز تولى منصبى رئيس مجلس الإدارة أو رئاسة التحرير بعد سن الستين.

وأكد عبد المجيد أن رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين، عكفت على صياغة مشروع قانون متكامل وسلمت نسخة منه للجنة ونقيب الصحفيين وجرى التوافق على معظم مقترحاتها، إلا أن الرابطة لاحظت التفاف اللجنة على الكثير مما تم التوافق عليه، ومن ثم دعت لعقد مؤتمر صحفى غداً الخميس فى الواحدة ظهرا، لإعلان رؤيتها ونقاط الخلاف.

وذكر عبد المجيد، أنه يجب زيادة عدد المنتخبين فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لأكثر من ٦٠٪، وتوسيع صلاحيات مجالس التحرير وجعلها إلزامية، وحظر الجمع بين مجلس الإدارة ورئاسة التحرير وإلزام المرشحين لتولى المناصب القيادية بطرح خطط تطوير، ووضع آليات محاسبة وفقا لحجم الإنجاز، مع إصلاح الهياكل المالية.