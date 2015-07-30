"عين شمس": مليار و300 مليون جنيه ميزانية الجامعة للعام المالى الجديد

قال الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، إن ميزانية الجامعة للعام المالى الجديد بلغت مليارا و300 مليون جنيه لم تزيد الكثير عن العام الماضى، قائلا "طلبنا أكثر من ذلك ولكن الحكومة تدبر 70 % من الموازنة المطلوبة والجامعة تدبر الباقى من مواردها الذاتية".

وأضاف رئيس جامعة عين شمس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن معظم هذه الأرقام أجور ومرتبات، حيث تصرف الجامعة مليار جنيه أجور ومرتبات فى السنة الواحدة، أما المستشفيات فلها ميزانية خاصة بها وكلها أيضا موجهة للأجور والمستشفيات، ومعظم التجديدات والافتتاحات تكون من خلال التبرعات والمنح.

وأشار عيسى إلى أن الجامعة ستشهد خلال الفترة المقبلة العديد من أعمال الافتتاحات منها افتتاح مبنى التعليم المفتوح الجديد، ومطبعة الجامعة، والمطعم الفرعونى فى افتتاح رسمى، ومسرح كلية التربية، وتوسعات المرحلة الثانية فى مستشفى العبور.

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