أخبار عاجلة

معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"عين شمس": مليار و300 مليون جنيه ميزانية الجامعة للعام المالى الجديد

Google+ Print
"عين شمس": مليار و300 مليون جنيه ميزانية الجامعة للعام المالى الجديد "عين شمس": مليار و300 مليون جنيه ميزانية الجامعة للعام المالى الجديد
قال الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، إن ميزانية الجامعة للعام المالى الجديد بلغت مليارا و300 مليون جنيه لم تزيد الكثير عن العام الماضى، قائلا "طلبنا أكثر من ذلك ولكن تدبر 70 % من الموازنة المطلوبة والجامعة تدبر الباقى من مواردها الذاتية".

وأضاف رئيس جامعة عين شمس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن معظم هذه الأرقام أجور ومرتبات، حيث تصرف الجامعة مليار جنيه أجور ومرتبات فى السنة الواحدة، أما المستشفيات فلها ميزانية خاصة بها وكلها أيضا موجهة للأجور والمستشفيات، ومعظم التجديدات والافتتاحات تكون من خلال التبرعات والمنح.

وأشار عيسى إلى أن الجامعة ستشهد خلال الفترة المقبلة العديد من أعمال الافتتاحات منها افتتاح مبنى التعليم المفتوح الجديد، ومطبعة الجامعة، والمطعم الفرعونى فى افتتاح رسمى، ومسرح كلية التربية، وتوسعات المرحلة الثانية فى مستشفى العبور.

موضوعات متعلقة :
>تجارة عين شمس: قبول 1070 طالبا باللغات و80% حدا أدنى فى الإنجليزية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"