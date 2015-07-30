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وزير الإسكان: الرئيس سيعلن عن مشروعات جديدة خلال حفل افتتاح قناة السويس

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وزير الإسكان: الرئيس سيعلن عن مشروعات جديدة خلال حفل افتتاح قناة السويس وزير الإسكان: الرئيس سيعلن عن مشروعات جديدة خلال حفل افتتاح قناة السويس
أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، أن هناك مشروعات عديدة سيعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاح قناة السويس الجديدة، مضيفاً أن مجلس الوزراء وافق على قرض البنك الدولى بشأن مشروعات الإسكان الاجتماعى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن الهيئة الهندسية قطعت شوطاً كبيراً فى إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، لافتاً إلى أن محافظات بورسعيد الإسماعيلية والسويس وسيناء ستشهد طفرة كبيرة فيما بين 3 إلى خمس سنوات.

وتابع :"الرئيس السيسى يعلمنا أن المدير الناجح يدخل فى كل التفاصيل ويتابع أدق الأمور".


>بالفيديو..المواطن خالد محمد لوزير الإسكان:"مفيش مشروعات إسكان بالقليوبية"

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