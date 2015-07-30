أخبار عاجلة

معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

العوامل المسببة لأمراض القلب قد تسبب الإصابة بالزهايمر

Google+ Print
العوامل المسببة لأمراض القلب قد تسبب الإصابة بالزهايمر العوامل المسببة لأمراض القلب قد تسبب الإصابة بالزهايمر
كشفت دراسة علمية حديثة عن أن بعض عوامل الخطورة التى تسبب أمراض القلب، يمكن أن تكون مرتبطة بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف، وترفع فرص الإصابة بهم.

وقال كبير معدى الدراسة الدكتور كيفين كينج خلال بيان صحفى نشر مؤخرًا بمجلة الأشعة: "نحن متأكدون بالفعل من وجود بعض عوامل الخطورة التى تسبب تلفًا فى الدماغ، ويمكن أن تؤدى إلى ضعف الإدراك العقلى بسبب مشاكل الأوعية الدموية".
>وأشار كينج، وهو أستاذ الأشعة فى كلية كيك الطبية بجامعة جنوب كاليفورنيا فى لوس أنجلوس، إلى أن هناك بحثًا سابقًا ربط عوامل الإصابة بأمراض القلب بتدهور الحالة العقلية.
>ولكن ركزت هذه الدراسة على 3 عوامل خطر محددة، أبرزها منطقة الحصين، التى تلعب دوراً حيوياً فى تكوين الذاكرة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات لأكثر من 1600 من البالغين، حول مشاكل المخ، ووجد الباحثون أن تناول الخمور والإصابة بمرض السكرى تسبب فى انكماش حجم المخ.

علاوة على ذلك، فإن التدخين والسمنة فى الوقت نفسه كانوا مرتبطين مع انخفاض حجم منطقة المخ المسئولة عن استرجاع الذاكرة، والسلوك العاطفى والاجتماعى.

كما تم ربط شرب الكحول والتدخين مع انخفاض حجم منطقة الحصين، وهى قد تكون مؤشرًا مبكرًا على تدهور الحالة العقلية فى الناس البالغين سن 50 والأكبر سنًا.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365