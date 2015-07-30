العوامل المسببة لأمراض القلب قد تسبب الإصابة بالزهايمر

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن بعض عوامل الخطورة التى تسبب أمراض القلب، يمكن أن تكون مرتبطة بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف، وترفع فرص الإصابة بهم.

وقال كبير معدى الدراسة الدكتور كيفين كينج خلال بيان صحفى نشر مؤخرًا بمجلة الأشعة: "نحن متأكدون بالفعل من وجود بعض عوامل الخطورة التى تسبب تلفًا فى الدماغ، ويمكن أن تؤدى إلى ضعف الإدراك العقلى بسبب مشاكل الأوعية الدموية".

>وأشار كينج، وهو أستاذ الأشعة فى كلية كيك الطبية بجامعة جنوب كاليفورنيا فى لوس أنجلوس، إلى أن هناك بحثًا سابقًا ربط عوامل الإصابة بأمراض القلب بتدهور الحالة العقلية.

>ولكن ركزت هذه الدراسة على 3 عوامل خطر محددة، أبرزها منطقة الحصين، التى تلعب دوراً حيوياً فى تكوين الذاكرة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات لأكثر من 1600 من البالغين، حول مشاكل المخ، ووجد الباحثون أن تناول الخمور والإصابة بمرض السكرى تسبب فى انكماش حجم المخ.

علاوة على ذلك، فإن التدخين والسمنة فى الوقت نفسه كانوا مرتبطين مع انخفاض حجم منطقة المخ المسئولة عن استرجاع الذاكرة، والسلوك العاطفى والاجتماعى.

كما تم ربط شرب الكحول والتدخين مع انخفاض حجم منطقة الحصين، وهى قد تكون مؤشرًا مبكرًا على تدهور الحالة العقلية فى الناس البالغين سن 50 والأكبر سنًا.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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