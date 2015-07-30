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صحيفة "الطبعة الأولى" بأسيوط تخترق عالم المستشفيات الخاصة

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فى إطار مبادرة اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر اليوم السابع العدد الجديد لصحيفة الطبعة الأولى، وجاء أبرز ما فيها تحقيق عن سوء إنتاج رغيف الخبز ببعض مراكز محافظة أسيوط بعد تطبيق المنظومة، والسبب سوء دقيق مطاحن الوسطى، بعنوان "استياء فى أسيوط لسوء إنتاج رغيف الخبز".

وأبرزت الصحيفة فى عناوين ومانشتات الصفحة الأولى كشف أسرار احتكار شركات السياحة والبازارات بالغردقة، بالإضافة إلى شركات عقارات وسياحة ومحلات شهيرة تنصب على المواطنين باسم التايم شير المعروف، ومحاولات جديدة لهدم فيللا أثرية بستانلى وسيناريو "الرايا البيضا" ينفذ بنجاح ساحق بالإسكندرية.

كما اهتمت الجريدة بالمشروع القومى لقناة السويس واصفة إياه بأنه أهم مشروع فى التاريخ المصرى يدعم قيم الانتماء والولاء للوطن.
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وأبرز ما جاء فى العدد من أخبار وتحقيقات..


>- الطبعة الأولى: تخترق عالم المستشفيات الخاصة
> - قرية "قراجه" بالشرقية أكثر من ثلاث سنوات بدون مياه للشرب
>- إشغالات مجلس مدينة "ديرب نجم" بالشرقية نائمة فى العسل
> - "الطبعه الأولى" تكشف جريمة قتل المصريين بسموم المخلل الفاسد- مجلس مدينة "ههيا" شرقية يضرب بالقوانين عرض الحائط
>- "الترامادول" أقوى المخدرات فى القطر المصرى
>- معلمو القليوبية يستغيثون.. أموالنا تضيع والسبب المحافظ
>– "قرية أهل القرآن تعوم على البرك"
>- الطبعة الأولى تخترق استراحة محافظ الإسكندرية بمنطقة "جليم" ومصادر: الاستراحة تكلفت 600 ألف جنيه
>

- "رحلة إلى مستشفى الباجور"


>- حواران مع الطالبتين الحاصلتين على المركز الأول مكرر بالثانوية العامة على محافظة أسيوط
> - وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات تشمل 21 مساعدًا و24 مدير أمن
>- "وكيل تموين أسيوط": إنشاء مخبز لكل 2500 نسمة، وإضافة المواليد الجدد حتى يونيه 2013
>- محافظ أسيوط: إرسال إنذار لكل من يتعدى على حرمة الطريق وعدم التساهل فى تطبيق القانون
>- توزيع 50رأس ماشية لمحدودى الدخل "بساحل سليم" أسيوط
>- مدير أمن أسيوط يُكرم رقيب شرطة لجهوده المتميزة ومشاعره الوطنية
> - 88مليون جنيه للخطة الاستثمارية بالوادى الجديد
> - محافظ الوادى الجديد: الجامعة ستكون جاهزة للعمل فى أواخر عام 2016
>- أوقاف أسيوط تصادر بعض الكتب المخالفة للمنهج الأزهرى الوسطى بمكتبات المساجد وتحيل 40 عاملا للتحقيق
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- رسالة إلى أصحاب القلوب الرحيمة


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- التحفظ على 550 شيكارة دقيق بلدى فاسدة "بالبدارى" أسيوط

ونذكر القراء بأن جريدة الطبعة الأولى تكون بالأسواق يوم الجمعة من كل أسبوع، ورئيس مجلس الإدارة رضا بلال، ورئيس التحرير محمود سعد دياب، ومدير مكتب أكتوبر محمود الطقش.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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