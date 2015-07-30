أخبار عاجلة

معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«المحافظين» يعقد اجتماعًا مع أمانة السويس لبحث ترتيبات معركة البرلمان

Google+ Print
«المحافظين» يعقد اجتماعًا مع أمانة السويس لبحث ترتيبات معركة البرلمان «المحافظين» يعقد اجتماعًا مع أمانة السويس لبحث ترتيبات معركة البرلمان

شعار حزب المحافظين

تعقد الأمانة العامة لحزب المحافظين، اجتماع غدًا الخميس، مع أمانة الحزب بالسويس، والقائم بأعمالها محمد الجيلاني.

ومن جانبه قال أمين عام الحزب جمال الجمل، أن الإجتماع لمناقشة خطة الحزب بالمحافظة، وترتيبات المقر، ولقاء المرشحين بالمحافظة عن الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالإضافة إلي استعرض آخر التطورات علي الساحة السياسية.

وأضاف الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن لقاء الأمانة العامة يعد الثاني مع أمناء المحافظات فيما سبقه لقاء الأسبوع الماضي مع أمانة الإسكندرية، موضحًا أن الجولات العامة للحزب تهدف إلي استكمال تشكيل الأمناء في المحافظات علي مستوي الجمهورية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا