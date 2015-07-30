«المحافظين» يعقد اجتماعًا مع أمانة السويس لبحث ترتيبات معركة البرلمان

تعقد الأمانة العامة لحزب المحافظين، اجتماع غدًا الخميس، مع أمانة الحزب بالسويس، والقائم بأعمالها محمد الجيلاني.

ومن جانبه قال أمين عام الحزب جمال الجمل، أن الإجتماع لمناقشة خطة الحزب بالمحافظة، وترتيبات المقر، ولقاء المرشحين بالمحافظة عن الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالإضافة إلي استعرض آخر التطورات علي الساحة السياسية.

وأضاف الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن لقاء الأمانة العامة يعد الثاني مع أمناء المحافظات فيما سبقه لقاء الأسبوع الماضي مع أمانة الإسكندرية، موضحًا أن الجولات العامة للحزب تهدف إلي استكمال تشكيل الأمناء في المحافظات علي مستوي الجمهورية