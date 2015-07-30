أفيخاي يعلن الحرب ضد تنظيم «ولاية سيناء» عبر تعيين قائد جديد لفرقة إدوم الحامية لجنوب إسرائيل

نشر افيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك “؛ مراسم التسليم والتسلم في قيادة فرقة إدوم الجنوبية، في جبال إيلات التي جرت اليوم بحضور قائد المنطقة الجنوبية الميجر جنرال سامي تورجمان.

حيث قال العميد روعي الكابيتص القائد المنتهية ولايته ” اذا حاول تنظيم ولاية سيناء استهداف مواطنينا فعلينا أن نسبقه ونضربه بحزم وتصميم “.

وأضاف الكابيتص قائلا ؛ ” أنه بتصاعد تهديد الارهاب من سيناء بقيادة تنظيم أنصار بيت المقدس المعروف اليوم باسمه الجديد ولاية سيناء لتنظيم الدولة الاسلامية، هذه المنظمة تهدد باستهداف مواطني اسرائيل وجنود الفرقة وقد تحاول تحقيق تهديداته في أي لحظة، وواجبنا أن نسبقه ونضربه اذا حاول ذلك بحزم وتصميم”.

كما أشار العميد رافي ميلو “القائد الجديد”، إلى أنه في الجانب الاخر من الحدود وقعت تغييرات ملموسة التي تتطلب منهم أن يكونوا مستعدين لأي سيناريو أو انزلاق بالوضع لكي نواصل حماية بلدات الجنوب والحفاظ على الهدوء .

ولقى حديث «أدرعي» السخرية من بعض الناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث كانت التعليقات مهاجمة ومنددة لة وللجيش الإسرائيلي