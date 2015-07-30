«الصقر» يقترب من تدريب بتروجيت

دخل أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق والملقب بـ«الصقر»، في مفاوضات مباشرة مع إدارة نادي بتروجيت لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد تقديم رمضان السيد استقالته رسميا من منصب المدير الفني ومدرب الفريق.

ومن المنتظر أن يضم الجهاز الفني لـ«الصقر»، مؤمن سليمان كمدرب عام، وكرم جابر كمدرب، وأسامة عبد الكريم كمدرب حراس مرمى، مع الاحتفاظ بباقي أعضاء الجهاز الطبي والإداري من أبناء النادي.

وكان رمضان السيد تقدم باستقالته لإدارة بتروجيت بعد علمه باعتزامها التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والتي من المقرر أن يلتقي فيها بتروجيت مع مصر المقاصة في 3 أغسطس المقبل.

وأكد السيد، أنه لن يتخلى عن مسؤوليته في هذه المباراة.