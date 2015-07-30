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محافظ السويس: تدشين محطة كهرباء بجبل عتاقة في حفل الافتتاح

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محافظ السويس: تدشين محطة كهرباء بجبل عتاقة في حفل الافتتاح محافظ السويس: تدشين محطة كهرباء بجبل عتاقة في حفل الافتتاح

محافظ السويس – اللواء العربي السروري

قدم محافظ السويس اللواء العربي السروي، التهنئة لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورجال الهيئة الهندسية على ما بذلوه من جهد لإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة.

واضاف «العربي» خلال حواره لبرنامج  «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل علي فضائية الحياة، أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لافتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس. وتابع أن مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم والرموز الوطنية سيشاركون في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة بالإسماعيلية.

وقال، إنه سيتم البدء في الاحتفالات بقناة السويس الجديدة الأحد المقبل بمواكب الزهور وسباقات الدراجات، مشيرًا إلى أن القناة الجديدة ستعود بالنفع والفائدة على كل مواطن مصري. وأكد، أن المجرى الملاحي للقناة الجديدة مؤمن تمامًا من قبل قوات الأمن، موضحًا أن مديرية أمن السويس والجيش الثالث رفعوا درجة الاستعداد القصوى لتأمين افتتاح القناة الجديدة.

وتابع العربي حديثه، إنه بمجرد افتتاح القناة سيتم الإعلان عن المشروعات المصاحبة لقناة السويس الجديدة، كما سيتم تدشين محطة كهرباء بجبل عتاقة تعمل بمياه الصرف المعالج تزامنًا مع حفل الافتتاح.

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