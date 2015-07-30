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«المصري لحقوق الانسان» يكرّم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

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«المصري لحقوق الانسان» يكرّم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية «المصري لحقوق الانسان» يكرّم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

عبد العاطي يحمل درع الاتحاد المصري لحقوق الإنسان

التقى رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان المستشار  نجيب جبرائيل، يرافقه وفد رفيع المستوى، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، بمقر وزارة الخارجية حيث جرت الاحتفالية لتكريم السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى بأسم وزارة الخارجية.

جاء ذلك بمناسبة نقل «عبد العاطي» سفيرًا لمصر فى ألمانيا حيث عبر رئيس المنظمة عن عظيم تقديره وامتنانه للسفير، طوال فترة عمله كمتحدث رسمي لوزراة الخارجية وتعاونه مع المنظمة وكافة منظمات حقوق الانسان وايضًا تعبيرًا عن صدق عمله الدؤوب والمخلص فى حقل الدبلوماسية المصرية، متوجهين بالشكر لوزير الخارجية سامح شكرى، لثقته فى شخص وعمل السفير بدر عبد العاطي.

وقدم «جبرائيل» درع المنظمة للسفير بدر عبد العاطي، تكريمًا له، ومتمنيًا له عملًا مزدهرًا ومثمرًا فى موقعه الجديد من أجل مصرنا الحبيبة.

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