ضبط 2 كيلو بانجو و200 قرص مخدر و3 أسلحة نارية خلال حملة أمنية بالأقصر

تمكن ضباط مركز شرطة أرمنت جنوبي غرب الأقصر، اليوم الأربعاء، من ضبط قرابة 2 كيلو جرام من نبات البانجو و200 قرص مخدر و3 أسلحة نارية ومتهم في قضية سرقة بالإكراه خلال حملة مكبرة أشرف عليها اللواء عصام الحملي مدير أمن المحافظة.

> وأسفرت الحملة التي قادها الرائد محمد خميس رئيس مباحث المركز، بمساعدة النقيبان خالد أبوزيد و محمد نصار ضباط مباحث المركز، عن ضبط ” مصطفى. ذ .ب ” 35 سنة عامل وشقيقه أحمد 33 سنة عامل و ” بكر. س. ا ” 32 سنة عامل، جميعهم مقيمين أرمنت الوبورات وبحوزتهم 31 لفة بانجو تزن 2 كيلو و 200 قرص مخدر.

> كما أسفرت الحملة أيضا عن ضبط المدعو ” على. ر .ع ” 22 سنة عامل ومقيم الريانة، وبحوزته فرد سلاح روسي، ودراجة بخارية يشتبه في كونها مسروقه، والمدعو شعيب. غ. ا 35 سنة عامل ومقيم “الغرز”، وبحوزته بندقية خرطوش بروح واحدة، والمدعو أحمد. ح. ص 28 سنة، عامل ومقيم أرمنت الحيط وبحوزته فرد خرطوش، و المدعو ناصر. ع. ع 31 سنة عامل ومطلوب ضبطه فى القضية 5518 لسنة 2015 جنايات أرمنت سرقة بالاكراه.

> حررت المحاضر اللازمة وجاري إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.