بالصور.. محافظ المنوفية يشارك بهشتاج #مصر_بتفرح احتفالاً بقناة السويس الجديدة

شارك الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية عدد من شباب المحافظة الاحتفال بقناة السويس الجديدة من خلال هاشتاج #مصر_بتفرح الذى أطلقته الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى .

وقالت لمياء الخولى أحد المنظمين للفاعلية أن المباردة جاءت عندما دشنت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على مواقعى التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”تويتر”، هاشتاج “#مصر- بتفرح” لتكون أكبر فرحة بين المصريين من خلال صورة مكتوب عليها “شاركنا فرحة المصريين بـقناة السويس الجديدة” على الهاشتاج #‏مصر_بتفرح .

وأضافت الخولى ان الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية رحب بالفكرة فور عرضها عليه وإرسالها لصفحة الرئيس لنشرها.