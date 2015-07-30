تطوير موانئ الأدبية والسخنة والطور خلال العام الحالي

قال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء هشام ابو سنة، إن دور الهيئة بدأ مع بداية التخطيط لإنشاء قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن موانئ الأدبية والعين السخنة والطور سيتم تطويرهم من أصل 7 موانئ.

واضاف «ابو سنة» خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة، أنه سيجري افتتاح موانئ الأدبية في أكتوبر المقبل، والعين السخنة في أغسطس، بينما جاري تطوير ميناء الطور، موضحًا أن البدء في تطوير أول ميناء سياحي بشرم الشيخ سيتم خلال العام الحالي.

أما عن ميناء الطور والخدمات التي يقدمها، قال إن ميناء الطور سيخدم المناطق الصناعية في وسط وجنوب سيناء. وأكد أن ميناء السخنة أول ميناء في مصر إنشئ بشكل متكامل.