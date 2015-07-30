أخبار عاجلة

معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تطوير موانئ الأدبية والسخنة والطور خلال العام الحالي

Google+ Print
تطوير موانئ الأدبية والسخنة والطور خلال العام الحالي تطوير موانئ الأدبية والسخنة والطور خلال العام الحالي

 

ميناء – ارشيفية

قال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء هشام ابو سنة، إن دور الهيئة بدأ مع بداية التخطيط لإنشاء قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن موانئ الأدبية والعين السخنة والطور سيتم تطويرهم من أصل 7 موانئ.

واضاف «ابو سنة» خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة، أنه سيجري افتتاح موانئ الأدبية في أكتوبر المقبل، والعين السخنة في أغسطس، بينما جاري تطوير ميناء الطور، موضحًا أن البدء في تطوير أول ميناء سياحي بشرم الشيخ سيتم خلال العام الحالي.

أما عن ميناء الطور والخدمات التي يقدمها، قال إن ميناء الطور سيخدم المناطق الصناعية في وسط وجنوب سيناء. وأكد أن ميناء السخنة أول ميناء في إنشئ بشكل متكامل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي