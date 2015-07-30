كاميليا جبران في مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

تستضيف مكتبة الإسكندرية يوم السبت الموافق 8 أغسطس المقبل، الفنانة والملحنة الفلسطينية كاميليا جبران، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الثالث عشر الذي ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، في الفترة من 30 يوليو الجاري حتى 4 سبتمبر 2015 المقبل.

تقدم كاميليا جبران في الحفل، مجموعة من أعمالها ومؤلفاتها الخاصة من غناء وعزف، يعكسان رحلتها الموسيقية الغنية التي بدأت في ثمانينات القرن الماضي منذ أن انضمت إلى فرقة “صابرين الفلسطينية”، كونها صوت المقاومة والصراع من أجل الحرية.

وخلال مشوارها الفني حاولت كاميليا جبران توظيف إرث الموسيقى العربية التقليدية، والبحث عن الجديد المتحرر والمتطور، فقدمت أسلوبًا متمّيزًا للأغنيّة الفلسطينيّة والعربية، وقامت بتلحين وغناء قصائد لشعراء عرب بينهم سلمان مصالحة، وحسن النجمي وآخرين.

وصرح مدير المركز ورئيس المهرجان المايسترو هشام جبر، أن استضافة مكتبة الإسكندرية حفل الفنانة الكبيرة كاميليا جبران، التي تعتبر واحدة من أعلام الفن العربي، ضمن فعاليات مهرجان الصيف، يعد خطوة هامة في إعادة الحياة للمشهد الثقافي المتنوع التي طالما تمتعت به الإسكندرية، كما أنه يضيف إلى ثراء المهرجان الذي يهدف إلى مخاطبة الجمهور السكندري بمختلف الخلفيات والفئات العمرية.