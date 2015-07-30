باليت سموكي تبرز جمال عينيك من Urban Decay

بيروت- سيدتي نت

لا يقتصر المكياج السموكي المثالي على ظل عيون داكن وأسلوب جريء. هل تتساءلين عن سر تحقيق أكثر إطالالت العيون رواجاً

وجاذبية؟ إليك Naked Smoky من Urban Decay التي تحتوي على كل ما تحتاجين إليه للتمتع بمكياج السموكي الطبيعي المثالي.

فقد جمعنا في باليت Naked الجديدة بين 12 لوناً آسراً ودخانياً، منها 9 جديدة تماماً و3 حصرية. جرّبي الدرجات البرونزية الدافئة،

وتلك الرمادية العميقة، والبنية الغنية إضافة إلى البنية الرمادية المبهرة، واألسود الحالك. فبدءً بالألوان المات والحريرية

وصولاً إلى تلك اللامعة ،لا شك أنNaked Smoky تحتوي على كل ّ ما ترغبين فيه. لقد زاوجنا بدقّة بالغة كل ما عليك استعماله

لتنفيذ الإطلالة المنشودة في باليت واحدة: من تشكيلة الدرجات الواسعة والفراشي المثاليّة وحتى التعليمات المفصلة التي

أدخلناها لمساعدتك على تحقيق الإطلالة التي تتمنينها!

هل سبق لك أن اشتريت مستحضر تجميل ثم أدركت أنك لا تعلمين كيف تستعملينه؟ العيون الجذابة التي لا تقاوم أمر يسهل

تحقيقه مع Naked Smoky . فالكتيب الصغير الذي تحصلين عليه مع الباليت يتضمن كافة الخطوات اللازمة لتنفيذ أربع من إطلالات

مكياج السموكي المفضلة لدينا. اتبعي التعليمات المفصلة لتتزيني بإحداها جربي مكياج العيون الدخاني الشهير من

Urban Decay، أو Smoky Reality Star، أو Smoky Cat أو Everday Smoky ، أو ابتكري إطلالة خاصة بك. كما عملنا حتى مع أهم خبراء المكياج للحصول على أفضل نصائحهم وتعليماتهم بغية تطبيق مكياج السموكي بنجاح. وبما أن الفراشي العالية الجودة

أمر أساسي، زودنا الباليت بفرشاة مزدوجة الطراف.