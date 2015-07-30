تطوير مُركب جديد يحاكى تأثيرات الرياضة ويعالج السمنة والسكرى

تمكن فريق من الباحثين بجامعة ساوثهامبتون البريطانية من تطوير مركب جديد يحاكى التأثيرات الفسيولوجية والحيوية للرياضة والأنشطة البدنية التى يمارسها الإنسان.

وأوضح الباحثون أن المركب الجديد "Compound 14" يعمل باستراتيجية مبتكرة وغير مسبوقة، حيث يخدع خلايا الجسم ويجعلها تعتقد أن طاقتها تُستنزف وأنها ستصبح بذلك فى خطرٍ شديد، وهو ما يضطرها إلى إنتاج المزيد من الطاقة لتعويض هذا الفقد "غير الحقيقى"، وهو ما يزيد من استهلاكها للجلوكوز الموجود فى الجسم.

>وأكد الباحثون أن الاختبارات والتجارب الأولية كانت واعدة ومشجعة للغاية، حيث أظهرت أن الفئران المصابة بالسمنة فقدت نصف وزنها عقب الحصول على جرعة واحدة من هذا المركب المبتكر، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

>وأضاف الباحثون أن هذه النتائج قد تمهد الطريق لتطوير علاجات جديدة للسمنة ومرض السكر من النوع الثانى.

>ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Chemistry and Biology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن والعشرين من شهر يوليو الجارى.

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