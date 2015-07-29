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محافظ الوادى الجديد: إنشاء 8 محطات جديدة لتنقية مياه الشرب بالمحافظة

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محافظ الوادى الجديد: إنشاء 8 محطات جديدة لتنقية مياه الشرب بالمحافظة محافظ الوادى الجديد: إنشاء 8 محطات جديدة لتنقية مياه الشرب بالمحافظة
قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، إن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تستعد لطرح مشروعات إنشاء 8 محطات جديدة لتنقية مياه الشرب على مستوى المحافظة، حيث تم الاتفاق على تسلم المحطات نهاية شهر نوفمبر القادم باعتبارها محطات بالغة الأهمية لحل مشكلات المواطنين وخاصة فى إحياء مدينة الخارجة القديمة .

وأضاف محافظ الوادى الجديد أن الشرطة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تستعد لإنشاء فرع خاص بها بالمحافظة خلال شهر سبتمبر القادم، حيث يجرى الإعداد لعقد جمعية عمومية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لوضع ضوابط تنظيم وهيكلة فرع الوادى الجديد وإجراءات نقل أصول المرافق الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى من الوحدات المحلية إلى فرع الشركة.

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مصر 365