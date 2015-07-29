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تعاون بين جامعة قناة السويس وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار للحد من البطالة

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تعاون بين جامعة قناة السويس وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار للحد من البطالة تعاون بين جامعة قناة السويس وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار للحد من البطالة
أعلنت نورهان سيد عيد، مدير عام فرع الإسماعيلية للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، أنه تم عقد اجتماع مع ممثلى جامعة قناة السويس لبحث ومناقشة سبل التعاون بحضور الدكتور كمال جاد، نائب رئيس جامعة قناة السويس، وذلك لوضع آليات خاصة للقضاء على الأمية والبطالة، وذلك لمواكبة للحدث التاريخى والعالمى لافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأشارت نورهان سيد عيد إلى أنه تم عرض خطة الهيئة والإمكانات المتاحة بشرياً ومادياً من فرع الهيئة وكذلك حصر أعداد الأميين بقرى وأحياء المحافظة وتوابعها.

وأضافت نورهان أن الدكتور كمال جاد شاروبيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس، قد أبدى استعداده عن عرض تصور على المجلس الاستشارى لرئيس الجمهورية لاستصدار قرارات وزارية من عدد من بعض الوزارات للمساعدة على حل مشكلة الأمية والتصديق على وضع مادة تعليمية تُدرس لجميع طلبة الجامعات تسمى "المشاركة المجتمعية" تنصب فى الأساس على محو الأمية.

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