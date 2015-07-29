ضبط 7500 كتيب إخوانى تحرض على العنف والتخريب بحاوية واردة من الصين

تمكنت مباحث أمن الموانئ بالتنسيق مع الدائرة الجمركية بميناء السخنة من إحباط تهريب 7500 من الكتيبات الإخوانية، التى طبعتها الجماعة الإرهابية فى الصين، وتحتوى على مواد تدعو للعنف والتخريب بالدولة، وذلك بالتزامن مع استعدادات بدء افتتاح قناة السويس الجديدة.

كان اللواء عاطف غراب، مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء سامح قوطة، وكيل الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، قد أمرا بتشديد أعمال التفتيش والفحص للحاويات الواردة والصادرة عبر الموانئ المصرية، لمنع دخول أى مواد محظورة للبلاد.

كان اللواء هشام درويش، مدير الإدارة لمباحث أمن الموانئ، قد تلقى إخطارًا من العميد عبد العزيز كمال، رئيس مباحث أمن الموانئ، يفيد بوصول كمية كبية من المنشورات والكتيبات التى تحتوى على نصوص ومواد تحريضية.

وبتدقيق أعمال التفتيش بالدائرة الجمركية بالتنسيق مع جاد عساف، مدير الإدارة المركزية لجمارك السويس، وعبد الله السيد، مدير جمارك السخنة الجمارك، تمكن العميد طارق عوض، مدير مباحث الموانئ فى السويس، العقيد حمدى صالح، رئيس مباحث الموانئ فى السويس، ضبط حاوية 40 قدم قادمة من الصين داخلها 7500 منشور وكتيب لجماعة الإخوان الإرهابية تضمنت محررات تحرض على التخريب والعنف، وتكدر السلع العام، وتقدم مواد تعليمية من شأنها بث روح العدائية ضد قوات الجيش والشرطة.

وتبين أن أحد مكاتب الاستيراد والتصدير، بمحافظة الغربية، قام باستيراد الشحنة على أنها تشمل أدوات مكتبية، من الصين وإدخالها البلاد عبر ميناء السخنة، وتضمن 7 كراتين كبيرة الحجم عثر بداخلها على الكتيبات المضبوطة. حرر محضر بالواقعة برقم 5 أحوال مباحث ميناء السخنة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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