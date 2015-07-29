أخبار عاجلة

معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

استثناء طلاب ثانوي البحر الأحمر من التوزيع الجغرافي لجامعتي حلوان وعين شمس

Google+ Print
استثناء طلاب ثانوي البحر الأحمر من التوزيع الجغرافي لجامعتي حلوان وعين شمس استثناء طلاب ثانوي البحر الأحمر من التوزيع الجغرافي لجامعتي حلوان وعين شمس

وزارة التعليم العالي

قبل اغلاق مكتب تنسيق المرحلة الاولى للثانوية العامة مساء اليوم، الاربعاء، وافق المجلس الأعلى للجامعات رسميًا على قبول طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر، بجامعتي عين شمس وحلوان، واستثناؤهم من شرط التوزيع الجغرافي، إلى جانب القبول بجامعتي جنوب الوادي وقناة السويس، وشهد مكتب التنسيق اقبالًا كبيرًا من الطلاب للحاق بتسجيل رغباتهم.
> جاء ذلك بعد رفض طلاب البحر الاحمر التنسيق حسب التوزيع الجغرافي واجراء اتصالات مكثفة من قبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بوزير التعليم العالي، لاستثناء طلاب المحافظة من التوزيع الجغرافي لتنسيق القبول بالجامعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا