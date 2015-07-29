استثناء طلاب ثانوي البحر الأحمر من التوزيع الجغرافي لجامعتي حلوان وعين شمس

قبل اغلاق مكتب تنسيق المرحلة الاولى للثانوية العامة مساء اليوم، الاربعاء، وافق المجلس الأعلى للجامعات رسميًا على قبول طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر، بجامعتي عين شمس وحلوان، واستثناؤهم من شرط التوزيع الجغرافي، إلى جانب القبول بجامعتي جنوب الوادي وقناة السويس، وشهد مكتب التنسيق اقبالًا كبيرًا من الطلاب للحاق بتسجيل رغباتهم.

> جاء ذلك بعد رفض طلاب البحر الاحمر التنسيق حسب التوزيع الجغرافي واجراء اتصالات مكثفة من قبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بوزير التعليم العالي، لاستثناء طلاب المحافظة من التوزيع الجغرافي لتنسيق القبول بالجامعات.