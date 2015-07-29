بان كى مون يندد بقرار اسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء قرار اسرائيل بناء 300 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذكر بان في بيان بان "المستوطنات غير قانونية استنادا إلى القانون الدولي وتشكل عائقا أمام السلام".

وأضاف أن هذه القرارات "تتنافى والإرادة التي اظهرتها الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى حل الدولتين"، وحض بان كي مون الحكومة الإسرائيلية على العودة عن قرارها "من اجل السلام وحل عادل" للنزاع بين اسرائيل والفلسطينيين.

وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء الموافقة على بناء 300 وحدة سكنية استيطانية "فورا" في بيت ايل شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

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