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الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه تجاه الأحكام على نجل القذافى ورموز نظامه

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الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه تجاه الأحكام على نجل القذافى ورموز نظامه الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه تجاه الأحكام على نجل القذافى ورموز نظامه
أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه تجاه الأحكام التى أصدرتها محكمة استئناف طرابلس، بإعدام سيف الإسلام القذافي، وعدد من المسؤولين الليبيين فى النظام السابق.

وقال قسم العمل الخارجى الأوروبى فى بروكسل، فى بيان نشر بليبيا اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبى يشاطر بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا قلقها تجاه الأحكام الصادرة فى حق عدد من الأشخاص، بمن فيهم سيف الإسلام.

وأضاف أن الاتحاد يسعى للحصول على مزيد من التوضيحات فى هذه الحالة، ويشدد على رفضه المبدئى عقوبة الإعدام، وإن جميع الأطرف الليبية مطالبة بالتمسك بتعليق تنفيذها فى ليبيا منذ عام 2011.

وأحيل سيف الإسلام وأكثر من 30 آخرين من المسؤولين السابقين إبان حقبة القذافى للمحاكمة بتهم قمع الاحتجاجات الشعبية التى خرجت مطالبة بإنهاء حكمه، وتعانى ليبيا من فوضى أمنية وسياسية منذ نهاية حكم القذافى بمقتله عام 2011.
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